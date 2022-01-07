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Kasaplar Odası Başkan Adayı Deligönül, “Balık pazarını yenileceğiz”

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkan Adayı Hakan Deligönül, balık pazarın esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Kentin balık halinin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kasaplar Odası Başkan Adayı Deligönül, “Balık pazarını yenileceğiz”

Kasaplar Odası Başkan Adayı Deligönül, “Balık pazarını yenileceğiz”

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkan Adayı Hakan Deligönül, balık pazarın esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Kentin balık halinin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

07 Ocak 2022 Cuma 14:45
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Esnaflarla sohbet eden başkan adayı Hakan Deligönül;

“Esnafımız değişim istiyor, birlik ve beraberlik istiyor, hizmet görmek istiyor. Bu iş gönül işi, hizmet işidir. Sosyal projeler ortaya koyarak esnafımızın ekonomik gelişime katkı sunmayı hedefliyoruz. Bugün balık halinde esnafımız dinliyoruz, projelerimiz anlatıyoruz. Onlardan aldığımız fikirlerle kendi projelerimiz harmanlayacağız. Kahramanmaraş Kasaplar Odasını en aktif, en çok proje üreten oda haline getireceğiz. Esnafımıza hak ettikleri saygıyı gösterecek, onlara değer vereceğiz. Esnafımız için fazladan mesai harcayacağız. Bizi arayıp da ulaşamayan esnafımız olmayacak. Biz esnafımıza yatırım yapacağız, insana yatırım yapacağız. Dolayısıyla sektörümüze yatırım yapıyoruz. Balık pazarının çatıya ihtiyacı var, havuza ihtiyacı var. Sektörün temsilcileriyle bu anlarda çalışma yapacağız. Daha nezih bir ortamda ürün satmaları için odamız öncülüğünde restore ederek yenileceğiz.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.01.2022 19:13
Anahtar Kelimeler:
“Balık Pazarını Yenileceğiz”Kasaplar Odası Başkan Adayı Deligönül
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