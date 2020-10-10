Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza...
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva...
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kayak merkezi'nin cazibesi artıyor

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yapımı süren bedesten ile konaklama tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu yıl misafirlerimize konaklama imkanı da sunacağız. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kayak merkezi'nin cazibesi artıyor

Kayak merkezi'nin cazibesi artıyor

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yapımı süren bedesten ile konaklama tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu yıl misafirlerimize konaklama imkanı da sunacağız. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:58
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Güngör, bölgeye ulaşım sağlayan arterin genişletildiğini, bedesten ve bungalov ev inşaatının devam ettiğini belirtti. Başkan Güngör, “Önceki dönem belediye başkanımız tarafından altyapısı oluşturulan Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde sezon hazırlıklarımız sürüyor. Tesisimiz ulaşım sağlayan yolu genişletiyoruz. Bedesten ve bungalov evlerin inşaatı da devam ediyor” diye konuştu.

Bölgenin En Önemli Tesisi

Yedikuyular Kayak Merkezi’ni bölgenin cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana hatta Mersin’e kadar olan bölgede bu kadar yüksek rakımlı ve sezonu uzun bir kayak merkezi yok. Bölgenin dışında da hem Türkiye’de hem de uluslararası boyutta Yedikuyular’ın tanıtımını yaparak cazibesini artıracağız” dedi.

Konaklama Tesisleri

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bölgede geçtiğimiz yıl düzensiz yeme içme tesislerini kaldırmıştık. Yeni satış evleri inşa etmiştik. Şimdi de bölgeye bedesten kazandırıyoruz. Yöresel ürünlerimizin de sergilenebileceği önemli bir mekan olacak. Ayrıca tesisimizde ilk konaklama yatırımını da hayata geçiriyoruz. 25 bungalov evle bu sezonda misafirlerimize Yedikuyular Kayak Merkezi’nde konaklama imkanı da sağlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.10.2020 17:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
İyi Ki Varsın Durdu Efe
İyi Ki Varsın Durdu Efe
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber