Ksü, memur alımı için bu gün son gün!

En az lise mezunu olmak üzere önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolara başvurular tamamlanıyor.

İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin KPSS puanına göre mülakatsız memur alımının tüm detayları.

Sütçü İmam Üniversitesi başvuru mezuniyetleri

1 Eczacı alımına Eczacılık bölümü lisans,

2 Hemşire alımına Hemşirelik bölümü lisans,

1 Psikolog alımına Psikoloji bölümü lisans,

1 Diyetisyen alımına Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans,

1 Büro Personeli alımına Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü,

1 Sağlık Teknikeri alımına Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü önlisans,

1 Sağlık Teknikeri alımına Diş Protez Teknikerliği / Diş Protez Teknolojisi bölümü önlisans,

1 Sağlık Teknikeri alımına Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü önlisans,

1 Diğer Sağlık Personeli alımına Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü önlisans mezunu olan adaylar başvurabilir.

Memur maaşları ne kadar olacak?

Eczacı 7.363 TL, Hemşire 6.728 TL, Psikolog 6.728 TL, Diyetisyen 6.728 TL, Büro Personeli 5.187 TL, Sağlık Teknikeri 6.416 TL, Diğer Sağlık Personeli 6.416 TL brüt maaş verilecektir. 2022 Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yüzde 7.5 zamma ek olarak 5 aylık verilere göre yüzde 28 de enflasyon farkı verilecektir.

Memur alımı genel şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak, T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak gerekiyor. Ayrıca çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamamaktadır.

Kamu personel alımı başvuru süreci

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli ve mülakatsız memur alımı için başvurular ikamet şartsız olmak üzere şahsen veya posta ile yapılabilir.

Süreç 6 Haziran 2022 tarihine kadar yapılabilir.