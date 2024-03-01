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KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile‘Türk Dünyasından Müzik ve Danslar Konseri’ düzenlendi.

KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti

KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile‘Türk Dünyasından Müzik ve Danslar Konseri’ düzenlendi.

01 Mart 2024 Cuma 13:01

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal’ın şefliğinde, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser programına KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan’ın eşi Özlem İnan, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan, KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler, İl Kültür ve Turizm Müdürü SeydihanKüçükdağlı,KSÜ personel ve öğrencileri ileçok sayıda sanatsever katıldı.

Konserde açılış konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım “Üniversitemiz ile şehrimizin bütünleşmesi vekaynaşması açısından çeşitli faaliyetler organize etmekteyiz. Bugünde Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün destekleri ile bu anlamlı konserde birlikte olmak mutluluk verici. Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğunun vereceği konserle depremden sonra şehrimizin motivasyonunu arttırmak ve Türk dünyası ile aramızdaki manevi ve tarihi bağı sanat vasıtasıyla hatırlamak adına bir aradayız. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ilekonserin düzenlenmesinde ve icrasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Topluluk Sanat Yönetmeni Cem Gürdal ise “Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş’ta gülen yüzleri tekrardan görmek bizleri mutlu etti. Rektörümüze böyle bir davet için yürekten teşekkür ediyoruz. Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu olarak dünyada Türkçe konuşan bütün coğrafyaların müziklerini derleyerek dans ve koreografileri ile sahneye getiriyoruz. Büyük Türk kardeşliğini duyurmaya yaşatmaya çalışıyoruz. İlgileriyle bizleri yalnız bırakmayan siz sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından birbirinden güzel müziklerin icra edildiği konser sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım,Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal’a ve Topluluk Müdürü Ayhan Savaş Baysal’a teşekkür belgesi ve hediyetakdim etti.

Sanatseverlerden büyük alkış alan konser günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti
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