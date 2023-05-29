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MHP İl Başkanı Demiröz: “İttifakımız çok büyük ve önemli bir başarı kazanmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Cumhur İttifakı’nın tüm milletvekillerini tebrik ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Demiröz: “İttifakımız çok büyük ve önemli bir başarı kazanmıştır”

MHP İl Başkanı Demiröz: “İttifakımız çok büyük ve önemli bir başarı kazanmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Cumhur İttifakı’nın tüm milletvekillerini tebrik ediyorum” dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:09

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini ve 28. dönem milletvekili seçimlerini vatandaşlarımızı yüksek katılımı ve demokratik teamüllere uygun bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz “Cumhur ittifakımız: Yüce Türk Milletinin teveccühleri sonucu çok büyük ve önemli bir başarı kazanmıştır. Sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Cumhur İttifakı’nın tüm milletvekillerini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Demiröz “Bu başarının elde edilmesinde öncelikle Bilge Liderimiz Sn. Dr. Devlet BAHÇELI Beyefendi basta olmak üzere, MHP Genel Merkezimize, asrın felaketinin tüm olumsuzluklarına rağmen Kahramanmaraş’ımızda canla basla mücadele eden il ve ilçe teşkilatlarımızın her bir neferine, Ülkü Ocakları teşkilatlarımıza, TÜRKAV İl Teşkilatımıza , KAMU-SEN teşkilatlarımıza ve gönül kapısını bizlere sonuna kadar açan Kahramanmaraş’ımızın her biri kahraman vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize ve Milletimize daha iyi hizmet etmek için aday olmuş tüm dava arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında sağlık, sıhhat ve üstün muvaffakiyetler diliyorum. Dün olduğu gibi bundan sonra da Bilge Liderimizin emrinde Önce Ülkem ve Milletim için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde 30 büyük şehir içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu veren Kahramanmaraşlı hemşehrilerimi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” dedi.

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MHP İl Başkanı Demiröz: “İttifakımız çok Büyük Ve önemli Bir Başarı Kazanmıştır”
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