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Mossad'ın şeytan üçgenine 'Mit' darbesi!

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail Gizli Servisinin ülkemize yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti.

Mossad'ın şeytan üçgenine 'Mit' darbesi!

Mossad'ın şeytan üçgenine 'Mit' darbesi!

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail Gizli Servisinin ülkemize yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini aylarca adım adım takip etti.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:54

MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor.

İsrail devletinin Tel Aviv merkezli aralarında Ortadoğulu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi kurarak, biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek İP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri dahi kurduğu saptandı. Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrailli istihbaratçının yönetip yönlendirdiği üst istihbarat hücre yapılanması şeklinde kurulan dev istihbarat ağının, uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi.

Yurtdışından Türkiye'deki elemanlarla gerçekleştirilen tüm irtibatların İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç, Malezya, Endonezya, Belçika ülkelerine ait sahte kişilere ait yüzlerce tek kullanımlık internet data hatları üzerinden yapıldığı belirlendi. Hücre liderlerinden, gerçek kimliği tespit edilemeyen "Shirin Alayan" sahte kod adlı Mossad elemanı tarafından Almanya telefon hattıyla 'Khaled Nijim' adlı Filistinli'ye kurdurulan internet tabanlı haber siteleri, "najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com hresource.co.uk" aracılığıyla hedef kişinin ilgisinin çekeceği nokta özel haber hazırlandı. Bu yolla virüslü linklere tıklattırılarak hedefteki kişinin telefonlarına sızıldığı öğrenildi.

MİT ayrıca, Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. Sözde Malezya, Endonezya ve İsveç'te kurulu farklı iş kollarına bağlı ofislerin kurulduğu öğrenildi. Aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. Önce beyaz olarak adlandırılan sahte takipler olan Cami, Kilise, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi legal bilinen turistik yerlerin fotoğraflanması yaptırılarak saha elemanlarının yetenekleri ve bağlılıkları ölçülerek bir üst aşamaya çıkarılıyor.

Ajanlık faaliyetleri 5 ayrı aşamadan oluşturularak uzaktan operasyonel eğitimi kademe kademe yaptırılıyor. 5'inci aşamaya geçmiş istihbarat elemanları yurtdışı ülkelerine gizlice gönderilip profesyonel istihbaratçı olarak eğitiliyordu. MİT, Mossad tarafından İstanbul'da eleman yapılan bazı Lübnanlı ve Suriyeliler'in Beyrut'taki Haret Hreik bölgesine keşif ve istihbarat amaçlı yollandığını saptadı. Lübnan Hizbullahı'nın yerleştiği bir binanın tam koordinatlarının alınması ve hedef binanın 3. katının içerisinde bulunan Hizbullah'a mensup üst düzey askeri ve siyasi isimlerin kimliklerinin tespitinin yapılması gibi uluslararası faaliyetlerin de yapıldığını tespit etti.

Ancak İsrail İstihbaratı aralarında Türklerin de olduğu birçok casusu üç aşamalı istihbari gizlenme metodları kullanarak birinci adım olan Sırbistan'a, oradan ikinci adım Dubai'ye, sonra üçüncü adım Tayland'ın başkenti Bangkok'a gizlice turistik seyahat ettiriliyordu. Üç ülkenin de ortak özelliği Türk vatandaşlarına vize uygulamıyordu. Yani istihbarat eğitimine yollanan casusların İstanbul çıkışlı seyahati üçüncü şehir olan Bangkok'ta sonlanıyordu. Tayland'a gizli kurulu Mossad eğitim merkezine götürülen firari casuslardan Okan Albayrak adlı bir Türk'e, istihbari rapor yazma, takip tarassut yapma, İKK tedbirleri çerçevesinde MİT ve diğer istihbarat servislerinden kaçma ve kurtulma yöntemi, foto dokümante etme, İstihbari gözlem ve analiz, araçlara uydu takip GPS cihazı yerleştirme konularında birebir teknik ve taktik istihbarat eğitimi veriliyordu.

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Mossadın şeytan üçgenine Mit Darbesi!
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