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Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a katıldı!

TÜMKİAD Kahramanmaraş kurucu il başkanı Muhammet Eliaçık, Yeniden Refah Partisine katıldı.

Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a katıldı!

Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a katıldı!

TÜMKİAD Kahramanmaraş kurucu il başkanı Muhammet Eliaçık, Yeniden Refah Partisine katıldı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:58

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığından görev süresi dolması nedeniyle yaklaşık 2 hafta önce ayrılan Başkan Eliaçık, geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi’nin Ankara’da düzenlenen 2024 yerel seçimler aday tanıtım toplantısına katıldı.

Partiye üyeliği sonrası katılım rozetini Genel Başkan Fatih Erbakan’ın taktığı Muhammet Eliaçık, iş dünyasından siyasete geçişiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Yeniden Refah Partisi’nin yaşam biçimine uygun, idealist, ve siyasette yeni güvenilir bir liman olarak bulunduğunu anlatan Eliaçık, “Kahramanmaraş’ta İl Başkanımız Muhammed Aydoğar önderliğinde iyi bir çıkış yakalayan partimiz inşallah bu seçimler de önemli bir başarı gösterecektir” dedi.

“Halk tarafından takdir edildik, sevildik”

STK alanında yapmış oldukları çalışmalarda her zaman dertlerinin memleket olduğuna vurgu yapan Eliaçık, “Bu yüzden tribünlere oynamak yerine halkımızın yanında olacak, onların gönlünden geçenlere tercüman olacak çalışmalar yaptık. Hep takdir edildik. Halk tarafından sevildik. 3 yıldır bu memleket için üzerimize düşen her görevi yerine getirdik. Şimdi sıra siyaset ile halkımızın emrinde, siyaseti sadece halk için yapan ve hakkı gözeten bir anlayış ile yapmak için Türkiye’nin en hızlı büyüyen Yeniden Refah Partimize üye oldum. Üyelik rozetimi sağolsun genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan taktı” İfadelerine yer verdi.

“Her veda yeni bir başlangıçtır”

TÜMKİAD il başkanlığı görevinden ayrılırken her vedanın yeni bir başlangıçtır olduğunun altını çizen Eliaçık, şunları kaydetti: “Şimdi de Kahramanmaraş siyaseti için yenidir başlangıç Yeniden Refahtır diyorum. Rabbim utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer aşık isen sevdan olmalı; Sol yanında mangal gibi yürek olmalı. diyor şair ya işte bizde bu fazlasıyla mevcut. Bizim aşkımız Kahramanmaraş’a, laf ile değil yürekte ateş gibi, bizi durdurmayan gece gündüz hizmet aşkı ile kavuran bir kor gibi. 2009 yılında milli görüş çizgisinde Anadolu Gençlik Derneğinde başladığımız yolculuğumuza bugün milli görüşün gerçek kalesi ve temsilcisi Yeniden Refah partisinde devam etmek benim için gururdur. Siyaset mesaimize bismillah diyerek başlıyoruz. Asıl önemli olan, baki olan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bu vesile ile rabbim bizlere güzel hizmetler yapmayı, halkımızın takdiri ve güvenini almayı nasip etsin. STK hizmetimde görev süremin dolmasıyla beraber biraz dinlenecek ara verecektim ancak Şehrimizin durumu ve halkımızın bizlere olan teveccühü ile kaybedecek bir dakikamız yok diyerek siyasete girme kararı aldım. Artık enerjimizi siyasette memleketimizin ihyası için kullanacağız.”

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Muhammet Eliaçık Yeniden Refah’a Katıldı!
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