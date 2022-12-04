Onikişubat Belediyesi’nden temizlik atağı!

Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlatılan yeni temizlik anlayışıyla kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaptığı çalışmalarla Onikişubat’ta yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettiren Onikişubat Belediyesi ekipleri, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcıyor.

Belirlenen program kapsamında mahallelerde çalışmalarını sürdüren Onikişubat Belediyesi Mobil Temizlik ekipleri, son olarak ise Mevlana, Osmangazi, Cumhuriyet ve Yunus Emre, Vadi, Ertuğrul Gazi ve Çamlık Mahallesi’nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 süpürge ve basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ile 3 büyük damperli kamyon ve 1 küçük kamyondan oluşan toplam 5 mobil ekipten ve 50 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor. Düzenli olarak yapılan çalışmalarla sokaklarda toz, çöp, kalıntı gibi nedenlerle çevre kirliliği oluşması engelleniyor.

Bunların yanı sıra arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmaları da devam ediyor.

“Onikişubat’ta yaşamanın ayrıcalığını hissettirmek için ekiplerimiz tüm gücüyle sahada…”

Konuyla ilgili, Onikişubat Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, “İlçemizde yeni bir temizlik çalışması başlattık! Artık görevlendirdiğimiz mobil ekiplerimizle Onikişubat’ımıza yeni bir temizlik anlayışı getireceğiz. Bu ilçede yaşamanın ayrıcalığını mahalle mahalle, sokak sokak hissettirmek için ekiplerimiz tüm gücüyle sahada. Mevlana, Osmangazi, Cumhuriyet ve Yunus Emre, Vadi, Ertuğrul Gazi ve Çamlık Mahallesi’nde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin temizliği, yolların ve parkların temizlik ile bakım onarımını sürdürüyoruz. Onikişubat’ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz. Hep birlikte daha temiz, daha güzel Onikişubat’ı inşa edelim.” ifadeleri kullanıldı.