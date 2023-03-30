Seçmen kriterini belirledi, Ya dikkate alırsınız Ya da olacaklara katlanırsınız!

Memleket yıkılsa da siyasete ilgi bir hayli büyük oldu. Bu da bize dışardan ithal adaya gerek kalmadığını gösteriyor.

Peki, bu aday adayı yoğunluğu içinden hangi isimler Milletvekilliği için aday olarak gösterilecek, kimler dışarıda kalacak?

Bunlardan hangisi gerçekten vatan millet sevdalısı?

Bu konuda partilerin artık halkın isteğine kulak vermesi gerekiyor.

Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz şehrin vekilini partiler değil, kahraman milletimiz belirlesin istiyor.

Ancak partilerin aday adayı listeleri belli oldu, çok garip bir temayül yoklaması da Ak Parti teşkilatında aday adaylarına yönelik yapıldı bile.

Yapılan temayül de gözden kaçmayan en önemli detay ise sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri sayın Devlet Bahçeli'nin Kahramanmaraş'a geldiğinde meydanları dolduran siyasi adayların sayısının temayül yoklamasından daha fazla olması.

Bu arada yapılan temayül de alana hiç gelmeyen aday adayları ile alakalı oyların kullanıldığı iddiası aldı başını yürüdü.

Öte yandan oy verme işleminin 15-30 saniye gibi veya 40 saniye gibi bir süreçte 145 tane aday içerisinden adayı belirleyip oy verme işleminin abesle iştigal olduğu ise bir gerçektir. Yani sözüm ona monitörün başındaki kişi o 30 saniye içerisinde hangi isimleri saymış ise Kahramanmaraş’ın en ücra köşesinden gelen temsilci onların içerisinden birine oy verecektir.

Bunun ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi?

Beyler İnsan sormadan edemiyor siz sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde ve Devlet beyimizin teşrif ettiği Kahramanmaraş'ta o gün yok muydunuz?

Bu konuyla alakalı başkaca sorulara girmeyeceğim.

Hele bu iddialar kenarda dura dursun, Beyler şimdi kulaklarınızı açın ve tabandan gelen sesleri iyi dinleyin.

Lütfen tabandan gelen bu bilgileri başta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ve İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ile tüm teşkilat başkanlarını bu hususlarda bilgilendiriniz.

Yoksa bunun vebalini çok ağır ödersiniz, seçimlerde ağır kayıplar yaşarsınız. Demedi demeyin beyler.

1 - Seçmen Kahramanmaraş'ta yapılan temayül yoklamalarına inanmıyor.

2 - Bu seçimde aday gösterilecek isimlere çok dikkat edilmeli. “Yine mi bu aday” dediğimiz isimler kesinlikle partilerin kamburu olacak.

Şehre hiçbir katkısı olmamış, halk tarafından sevilmeyen isimlerden uzak durmak gerek.

3 - Bu şehre yönelik vizyonu olan, bu şehirde yaşayan ve kentin problemlerini halkla birlikte yaşayıp bilen, isminin önü ve arkasında unvan fark etmeyen, milletle hemhal olmuş, depremden önce ve depremden sonra milletin her türlü sıkıntısında yanına koşan, telefonla 7/24 ulaşılıp cansiperane çalışan adaylar gösterilmeli.

- Sokağa inmemiş, üzerine enkazın tozu bulaşmamış, sadece kuru taziye mesajı anlayışından öteye geçemeyenleri Kahramanmaraşlılar vekil olarak görmek istemiyor.

- Artık, Kahramanmaraşlılar mecliste partiyi değil kendini temsil edecek vekil arıyor.

6 - Cumhurbaşkanı ile partiler arasında uçurum oluşmaması için bu uyarılara dikkat edilmeli.

7 - Anadolu Basın mensupları da bu alanda bir araştırma yaptı. Sahada dört siyasi partiye yönelik halkın gönlünden geçen isimleri sordu.

8 - Başta, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti kurmayları bu uyarılara özen göstermeli. Çünkü Ak Parti Kahramanmaraş’ta ençok vekil çıkaran siyasi parti konumunda.

9 - Kahramanmaraşlının gönülden sevdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibindeki genel başkan yardımcılarının bu yazıyı itina ile okuyup milletin arzu ettiklerine kulak kabartmasını, kamuoyunda hizmet veren Anadolu Basın mensupları olarak yıllarını bu şehre adamış 20 basın mensubunun itina ile üzerinde çalıştığı bu kriterleri dikkatle incelemeye davet ediyoruz.

10 - Seçmen, “Vekil adaylarını siyasi partiler arzu ettiğimiz gibi çıkartırsa geçici gittiğimiz şehirlerden gelir ve oyumuzu kullanırız, yok arzu ettiğimiz adaylar konulmayıp, siyasi partiler kendi adaylarını dikte ederse oy kullanmayı düşünmüyoruz.” Diyor.

11 - Yine anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de aynı çağrımızı yeniliyoruz;

(AKP) Ak Parti Kahramanmaraş listesindeki adaylardan seçmen 10' ismi dikkate alırken;

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş listesindeki adaylardan seçmen 3’ünü ismini dikkate alıyor.

(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş listesindeki adaylardan seçmen 6' ismi dikkate alıyor.

İyi Parti Kahramanmaraş listesindeki adaylardan seçmen sadece 6' ismi dikkate alıyor.

20 basın mensubu olarak saha araştırmaları sonucu halkın 4 partiden arzu ettikleri aday adaylarının isimlerini bir sonraki yazımızda yayınlayacağız. Siyasi partilerin genel merkezleri Arzu ederlerse bu isimlere yazının yayınlandığı tüm basın kuruluşlarından ulaşabilirler.