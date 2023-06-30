Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta kurs kayıtları devam ediyor!
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ın yöresel kıyafetlerini giydi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaretler ve temaslar için geldiği Kahramanmaraş’ta ilk olarak depremzede aileyi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ın yöresel kıyafetlerini giydi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ın yöresel kıyafetlerini giydi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaretler ve temaslar için geldiği Kahramanmaraş’ta ilk olarak depremzede aileyi ziyaret etti.

30 Haziran 2023 Cuma 19:14

Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde basına kapalı olarak gerçekleşen istişare toplantısına katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinin giriş kısmında basın açıklaması yapan Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş’ın tarım ve orman açısından marka ve önemli bir yeri olduğunu, bu yüzden de bakanlık olarak Maraş’a çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Tarım ve Orman alanında marka şehir olmayı çoktan hak ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Kurban bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi yine bir burukluk söz konusu. Deprem sebebiyle hepimizin bir hüznü var ama hızla bu atmosferden kurtulmak için gerek hükümetimizi gerekse vekillerimiz, faaliyet gösteren dinamiklerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. İnşallah en kısa sürede bu olumsuz durumun üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle de elbette depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır, hastalara da acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş Tarım ve Orman alanında marka şehir olmayı hak eden şehirlerimizden bir tanesi. Biz de Kahramanmaraş’ın bu özelliğini ortaya çıkarmak adına bakanlığımızın konusu olan hususlarda önemli çalışmalar yürüttük. 21 yılda yaklaşık 22 milyar liralık tarım orman su alanında destek verildi ve yatırımlar yapıldı. Şehre barajlar, göletler yapıldı. 672 milyon metreküp su depolama alanına kavuştu Kahramanmaraş. Ve yaklaşık 344 bin metrekarelik alanın da sulamaya açılması söz konusu oldu. Yine kırsal kalınma desteklerinden faydalandırıldı. Yaklaşık 2.5 milyarlık hibe kreşi ile birlikte 13 bin 500 proje desteklenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projelerin bundan sonraki dönemde de hayata geçirileceğini buradan ifade etmek isterim. Çukurova’dan Harran’a kadar bereketli topraklar göz ardı edilemez. Buralarının her bir karışının üretime dahil edilerek verimli ürünler üretilerek Türkiye ekonomisine bu anlamda katkısının çok daha fazla artmasını sağlayacağız inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Kahramanmaraş’a özgü yöresel kıyafetler hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanının yöresel giysilerini, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci teslim etti.

Kahramanmaraş’ın yöresel kasketi, şalvar ve yemenisini alan Bakan Yumaklı, kameralar önünde şapkayı giyerek basın mensuplarına poz verdi, yöresel giysileri kendisine takdim edenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim YumaklıKahramanmaraş’ın Yöresel Kıyafetlerini Giydi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Yerinde dönüşümle ilgili bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz’
Başkan Güngör, ‘Yerinde dönüşümle ilgili bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ‘Kahramanmaraş, kalkınmanın merkez üssü olacak’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ‘Kahramanmaraş, kalkınmanın merkez üssü olacak’
TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş; EXPO 2023, Kahramanmaraş’a Büyük Katkı Sağlayacak
Kurtulmuş ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti
Kurtulmuş ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti
Başkan Güngör, Türkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı
Başkan Güngör, Türkoğlu’nda Vatandaşlarla Bayramlaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber