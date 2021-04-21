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Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde eğitim alan oyuncular sahneye çıkacak. 23 Nisan’da, Benim Güzel Pabuçlarım adlı oyun Büyükşehir sosyal medya hesaplarından çocuklarla buluşacak.

Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı

Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde eğitim alan oyuncular sahneye çıkacak. 23 Nisan’da, Benim Güzel Pabuçlarım adlı oyun Büyükşehir sosyal medya hesaplarından çocuklarla buluşacak.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Akademisi meyvelerini vermeye başlıyor.

Eğitim alan oyuncular tarafından hazırlanan “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda seyirciyle buluşuyor.

Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu 23 Nisan Cuma günü Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Aksu TV’den canlı olarak yayınlanacak. Oyunun ilk gösterimi 15.30’da, ikinci gösterimi ise saat 21.30’da başlayacak.

Benim Güzel Pabuçlarım

Bir palyaçonun eğitici ve gizemli hayat hikayesinin anlatıldığı “Benim Güzel Pabuçlarım” çocuk tiyatrosunda Abdurrahman Kolat, Utban Kılıçaslan, Aybala Güngör, Meliha Şevval Şeker, Mustafa Yağız Oğulmuş, Işıl Baykız, Ayşe Nurevşan Demirci, Fadime Şahin, Dilara Deriçıkaran, Behiye Bilgen, İrem Dündar ve Ülkü Nergiz sahne alacak. Oyuncular performanslarıyla, teknoloji bağımlılığına karşı eğitici mesajlar verecek.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:14
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
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