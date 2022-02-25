Türk İnternet Medya Birliğinden Önemli Çağrı

Toplantıya TİMBİR’in 81 ildeki kurucular katıldı. Toplantının açılışında TİMBİR sözcüsü ve İMEF Başkanı Dr.Süleyman BASA, artık günümüzde medyada o kadar gürültü varki, cılız seslerin duyulmasına imkan yok bu nedenle birlikte hareket etmek zorunluluğu vardır.

BASA; Vasatın, Liyakatı yok etmesine izin vermemeliyiz.

Türk İnternet Medya Birliğinin bünyesinde; 81 ilden kurucu, yurt dışında görev yapan türk medyası ve sayıları 800’e yaklaşan kendi bölgesinin en deneyimli ve köklü kuruluşlarından seçilerek üye yapılan, liyakatlı internet medyası kuruluşu vardır. Sektörde maalesef emek vermeden küçük yatırımlarla bende haberci olayım diyerek gazetecilik yapan liyakatı tartışılır siteler de yer almaktadır. Kendi bölgelerinde bu işi yıllardır büyük emeklerle yapan, vergi veren, istihdam yaratan, kaynak harcayan kurumların ayrımını yapmanın zamanı gelmiştir. Vasatın içinde, liyakatın yok olmasına izin vermemeliyiz. Türk İnternet Medya Birliği 81 ildeki kurucusu ve 800’e yaklaşan internet habercisi ile önemli bir şanstır.

İnternet Yasası bir an önce yasalaşmalıdır.

İnternet haberciliğinin önünü açacak ve sektörde merakla beklenen kalite, standardizasyon, akreditasyon, belgelendirme, sertifikasyon konularını içeren belli kriterleri sağlayan internet habercilerine basın kartı, kamu ilanlarından pay, meslek örgütü kurulması vb konuları içeren internet yasasının bir an önce yasalaşmasını beklemekteyiz. Bu sayede belirli koşulları sağlayan internet haber sitelerinin belgelendirilmesi ile liyakat’ın, vasat’ın altında yok sayılmasının da önüne geçilecektir. Vasatın altında habercilik yapanlarında standartlarını yükseltmeye teşvik ederek sektörde toplam kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığına projelerimizi sunduk. Bu konuda İletişim Başkanımız Fahrettin ALTUN’un gözetiminde hazırlanan yasa’ya 700 internet haber sitesi olarak katkı koymaya hazırız. Projemizi İletişim Başkan Yardımcımız Evren BAŞAR’a sunduk.

Toplantıda Türk İnternet Medya Birliğine neden gereksinim duyuldu, Yol haritası ile ilgili İMEF Başkan Yardımcısı Nizamettin BİLİCİ bilgi vererek Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi birlik için yapılması gerekenleri anlattı. TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt ALTIPARMAK birlik nasıl kurulacak, taslak tüzük ve resmi işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Aydın temsilcisi Emin AYDIN ise haber paylaşımı, reklam paylaşımı vb teknik konulardan bilgi paylaştı.

EKOİKLİM Zirvesinde’de 81 ilden medya mensubu Ankara’da buluşacak..

Medya fark ederse, toplumda fark eder…

Ayrıca 30-31 Mart tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası önderliğinde yapılacak olan Ekoiklim zirvesi kapsamında TİMBİR tarafından organize edilecek “Küresel İklim Medya Farkındalığı” Çalıştayı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk İnternet Haber Ajansı’nın (TİHA) temeli atıldı.

Dünyada ve Türkiye’de bulunan habercilerin ortak haber paylaşımı çok önemli bir konudur. Zira Iğdır’da yapılan bir özgün haberin Rize’den de haber olarak girilmesi, Bartın’ın güzelliklerini tanıtan bir haberin Bursa’da, Ankara’da, İstanbul’da, Trabzon’da, Bitlis’de, Antalya’da, Almanya’da, Azerbeycan’da, Gürcistan’da vb haber yapılmasının Turizm açısından değeri, Denizlide ihracatımız için çok önemli bir tekstil yatırımının tüm türkiye ve dünya çapında haber yapılmasının türk ekonomisine katkı koyacağı ortadadır. Bu kapsamda TİMBİR Aydın Temsilcisi Emin Aydın tarafından yazılan özel ortak haber alma ve yükleme sistemimizin tanıtımı kuruculara yapılarak, 81 ilden 700 site ve yurt dışı kurucularımızın sahip ya da çalışanların haber alıp yükleme yapacağı ortak platformumuzun 1 aylık deneme sürümü hayata geçirildi. Deneme sürümünden sonra aksaklıkların neler olduğu tespit edilerek düzeltilmesi devamında profesyonel sürümün devreye girmesine karar verildi. Bu haber sistemi başlangıçta günde 500 haber üretme hedefi ile çalışacak. Kısa sürede mevcut haber ajansların çok üzerinde bir haber ağına sahip olmasını planlıyoruz.

Asist neden olmasın…..

TİMBİR üyelerinin çok düşük fiyatlara faydalanacağı ulusal ve uluslararası haber siteleri ile rekabet edebileceği, 7-24 teknik destek alabileceği Google entegrasyonu olan, teknolojik gelişmelere uyumlu, profesyonel haber siteleri için teknik altyapı çalışmalarının başlaması için karar aldık.