Türkoğlu’na acil kamu yatırımı yapılması gerekiyor

Türkiye’de özellikle son 10 yılda her geçen gün yeni bir yatırım ve tesislerin temelleri atılıyor. Fakat bu gelişme kamu yatırımları için biraz kısır görünüyor.

Geçtiğimiz yıllarda depreme dayalı Türkoğlu bölgesinde bazı kamu binalarında hasar oluşmuştu. Bu binalardan biri de fizik tedavi hastanesinin ek hizmet binası idi. Burası risk oluşturduğu için boşaltıldı.

Türkoğlu’na yapılan yeni hastane ise güzel ama yatak kapasitesi düşük olduğu için hizmetlerde eksikli hissediliyor. Tüm bunlardan yola çıkarak Türkoğlu’na acilen bir kamu yatırımı gerekiyor.

Çünkü hastanede hizmet veren doktor sayısına oranla, yatak kapasite oranın yetersi olduğunu şöyle özetleyelim;

Sadece bir doktorun hastalarına yetecek kadar yatak kapasitesine sahip olan hastanede şimdi yeni gelecek doktorlarla birlikte sayı daha da artacak. Bölgeden gelen hastaların hastanede konaklama durumu neredeyse olmayacak.

Bu nedenle ek bir hastane binasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Sağlık yatırımları Türkiye’de her geçen gün ivme kazanırken, Türkoğlu’nda mevcut şartlarda zaten yetersiz olan hastane ek binasının da devre dışı bırakılmasıyla hastane çileye dönüşmesin.

Bu hususta, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili olan sayın bakanımız Mahir Ünal beyin, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek sorunun çözümü noktasında gayret göstereceğinden hiç şüphem yok.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör beyin’de bu konuda bürokrasi gücünü kullanarak bu sıkıntının giderilmesi noktasında katkı sunması, Sağlık turizminde hem Kahramanmaraş hemde bölge için büyük fayda sağlayacaktır.

Bu Türkoğlu’nun ihtiyaç duyduğu kamu yatırımlarından sadece bir tanesi.

Yeri geldikçe ilçede eksikliği hissedilen diğer kamu yatırımlarıyla ilgili yazılarımızda devam edecek.