Yavuz Selim Kütükçü aday adayı oldu!

Yavuz Selim Kütükçü kimdir?

1984 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kahramanmaraş’ta sırası ile İstiklal İlkokulu, Kurtuluş Orta Okulu ve Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğretim hayatı Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2003 yılında başladı. 2007 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İşletme Bölümü’nden çift anadal diploması ile mezun oldu. Yüksek Lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda 2007-2009 yılları arasında tamamladı. Akademik çalışma hayatına 2009 yılında Bingöl Üniversitesi’nde başladı.

Gençlik yıllarından itibaren ticari faaliyetlerin içerisinde yer alan Kütükçü, pratik bilgisini Öğretim Görevliliği ile teorik bilgi ile perçinlemiştir. 2014 yılında akademik hayatına ara vererek ticari faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. Gıda, kuyumculuk, yapı işleri, özel eğitim ve rehabilitasyon alanlarında süregelen işletmeleri ve yatırımları ile kentimize katma değer sunmakta ve istihdam sağlamaya devam etmektedir.

Yüksek öğretim yıllarında AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında çeşitli görevlerde yer aldı. 2016 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birim Başkanlığı gibi farklı görevlerde yer aldıktan sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevini Sosyal Politikalar biriminden sorumlu olarak sürdürdü. İş hayatında MÜSİAD, KMTSO ve Kuyumcular Odası üyelikleri de bulunmaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Genel Seçimlerinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Yavuz Selim KÜTÜKÇÜ evli ve iki çocuk babasıdır.