Yeniden Refah, Teşkilatlarıyla ve Adaylarıyla Mitinge Hazır

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı, saat 14.30’da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği mitingi heyecanla bekliyor. Gece boyu süren hazırlıklarla miting alanı adeta bir düğün salonu gibi süslendi. Seçime saatler kala düzenlenecek olan mitingde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ülke gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Düzenlenecek olan mitinge tüm Kahramanmaraşlıları beklediklerini belirten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Pekeren, Genel Başkanları Fatih Erbakan’ın Kahramanmaraş’a büyük değer verdiğini söyledi.

TÜM KAHRAMANMARAŞ HALKIMIZI İSTASYON MEYDANINA BEKLİYORUZ

Pekeren, şunları kaydetti: “Tüm Kahramanmaraş halkımızı istasyon meydanına bekliyoruz. Genel Başkanız 14.30’da Kahramanmaraş halkına hitap edecekler. Genel başkanımız Kahramanmaraş’a çok önem vermekteler. Milli Görüş’ün kalesini Kahramanmaraş olarak görmekteler. Biz de öyle görmekteyiz. Halkımızı bu coşkuya, bu mitinge bekliyoruz. Büyükşehrimize ve tüm ilçelerimize Yeniden Refah bayrağını dikeceğiz.”

GENEL BAŞKANIMIZI COŞKU VE HEYECANLA KARŞILAMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ise; “Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey’i Kahramanmaraş’a yakışır bir şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda gençlik kollarındaki kardeşlerimiz bayraklarımızı, brandalarımızı asmaktalar. Kadın kollarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız tamamı şu anda miting alanında. Genel başkanımızı coşku ve heyecanla karşılamak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem Onikişubat ilçemizde hem de Dulkadiroğlu ilçemizde partimizden ne istifa var, ne de ayrılan var. Partimizle hiç alakası olmayan kişilerin istifa edip başka bir siyasi partiyi desteklediği yönündeki açıklamalar tamamen gerçek dışıdır. Yeniden Refah Partisi olarak Onikişubat, Dulkadiroğlu ve tüm ilçelerimiz olmak üzere teşkilatlarımızla dimdik Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey’i karşılamak üzere hazırız. Biz inanıyoruz; seçimi kazanacağız ve bizim kazandığımız seçimi kaybeden olmayacak. Hepinizi 14.30’da yapacağımız coşkuya, heyecana bekliyorum” diye konuştu.

BU BİZİM İÇİN ÇOK TATLI BİR TELAŞ

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us ise; “90 gündür sahalardayız. Bu bizim için çok tatlı bir telaş. 90 günün sonunda inşallah Fatih Mehmet Ceyhan’ı Onikişubat’a belediye başkanı yaparak zaferle taçlandıracağız. Bunlar tatlı telaşlar. 1 Nisan sabahında Yeniden Refah Partisi’nin hizmet belediyeciliği ile karşı karşıya olacaksınız” şeklinde konuştu.

BİZ BU ŞEHRİN MAKÛS TALİHİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOLLARA ÇIKTIK

Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise; “Artık yüzdük yüzdük sonuna geldik. Saat şu anda 1’e geliyor. Yol arkadaşlarıma, gönül arkadaşlarıma sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bir gönül davası yaptık. Biz bu şehrin makûs talihini değiştirmek için yollara çıktık. 90 gün her türlü imkânsızlıklara ve her türlü zorluklara rağmen bizlerle beraber olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu saatte kimseyi buraya parayla bile getiremezsiniz. Biz şehir için buradayız. Bu şehrin gelişimi için buradayız. Artık değişim şart, değişim için buradayız. Genel Başkanımız gelecek. Çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Dosta, düşmanımıza mesajı vereceğiz. 1 Nisan’da tüm belediyelerde Yeniden Refah’ın bayrağını dikeceğiz. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Yeter ki halkımızda bize güvensin. 31 Mart’ta halkımızda dualarıyla, oylarıyla bize bu desteği verecekler. Bizlerde 1 Nisan’dan sonra bu memleketi yine adım adım, karış karış dolaşacağız, hizmet edeceğiz. 1 Nisan’ı hepimiz 4 gözle bekliyoruz. Heyecanımız yüksek, kollarımızı çemredik. İş için heyecanlıyız, görev için heyecanlıyız. Onikişubat’ta büyük bir enkaz sizi bekliyor diyorlar. Vız gelir, tırıs gider. Biz memleket için yola çıktık, bu halk için yola çıktık. Bu memleketin delisiyiz. Enkaz bırakanlar utansın. 10 yıl yönetim de o şekilde bırakanlar utansın. Biz bir an önce artık Gaziantep’e imrenmekten bu şehri kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ VE TÜM İLÇELERİN BELEDİYESİNİ ALACAĞIZ

Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ise; “Bugün Genel Başkanımızın düzenleyeceği miting için alandayız. Yeniden Refah Partisi’nin Kahramanmaraş’ta ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Büyükşehir Belediyesini ve tüm ilçelerin belediyesini alacağız. Bu da halkımızın desteği ve güveniyle olacak. Seçime hazırız. İnşallah 31 Mart’ta sandıkları patlatacağız. 1 Nisan’da bütün belediyelere Yeniden Refah Partisi’nin bayraklarını dikeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.