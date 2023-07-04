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Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!

Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz ve Berdücesi’nin yeni sayıları yayımlandı. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!

Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!

Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz ve Berdücesi’nin yeni sayıları yayımlandı. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

04 Temmuz 2023 Salı 17:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken bir yandan da süreli olarak yayımlanan Kültür Yayınları’nı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda; şehrin sanat, edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz ile mevsimlik olarak yayımlanan Berdücesi dergilerinin yeni sayısı okurlarla buluştu. Yitiksöz ve Berdücesi’nin yeni sayılarında usta yazarların kalemlerinden dökülen şiir, deneme, makale, ağıt, söyleşi, öykü ve inceleme gibi birçok edebi türde eserler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kültür Yayınları’nın aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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