Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 31°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Başkan Mahçiçek, ‘Can dostlarımızın yanındayız’
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
İnşaat Sektörü KMTSO’da Buluştu
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Dünya Gazeteciler Günü’nü...
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Adana merkezli sahte vali operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını, telefonla arayıp, kendilerini vali olarak tanıtarak 240 bin lira dolandıran çete, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 13 çete üyesi gözaltına alındı.

Adana merkezli sahte vali operasyonu

Adana merkezli sahte vali operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını, telefonla arayıp, kendilerini vali olarak tanıtarak 240 bin lira dolandıran çete, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 13 çete üyesi gözaltına alındı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:41
banner459

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.'nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi.

SAYIN VALİM SİZİNLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Oğuzhan D.'nin daha sonra iş insanlarını arayıp, 'Sayın valim telefonda sizinle görüşmek istiyor' diyerek, telefonu kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.'ye verdiği, Nevfel K.'nin de iş insanına, 'Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğini bekliyorum. Ben sizi her zaman beklerim' dediği belirlendi. Telefonu geri alan Oğuzhan D.'nin 'Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 100 entübe cihazından 20 adet var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecek' dediği ortaya çıktı.

'FINDIK TİCARETİ' İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLMADI
Şüphelilerin bu yöntemle iş insanlarını ikna edip, havale yoluyla para topladığı, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı belirlendi. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme 'fındık ticareti' ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tek tek tespit edilen çete üyeleri Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 7'si kadın 13 şüpheli gözaltına alındı Şüpheliler, Adana'ya getirilecek. Operasyon ise devam ediyor.

ADANA'YA GETİRİLDİLER
Kendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi. İçlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Nefvel K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü
Kahramanmaraş'ta Çeşitli Suçlardan 70'i Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Çeşitli Suçlardan 70'i Tutuklandı
600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını!
600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını!
Kahramanmaraş’ta terör operasyon: 12 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta terör operasyon: 12 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta kaptı ama kaçamadı
Kahramanmaraş’ta kaptı ama kaçamadı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber