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Elbistan’da seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elbistan’da seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik!

Elbistan’da seyyar satıcı ile zabıta arasında gerginlik!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansıdı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:40

Seyyar satıcı Hasan Söyler, ekmek parası kazanmak için yaptığı çalışmalarla ilgili ekiplere tepki gösterdi.

Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, seyyar satıcı Hasan Söyler ile zabıta ekipleri arasında anlaşmazlık yaşandı.

Gerginlik anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Söyler, deprem bölgesinde para kazanmak ve hayatta kalmak için her türlü gayret içerisinde olduğunu savunarak ekiplere karşı duruşunu net bir şekilde sergiledi.

Olayın ardından zabıta ekipleri ve seyyar satıcı arasında yaşanan gerginlik, çevredekilere de duygusal anlar yaşattı. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme ekipler ile seyyar satıcı arasındaki anlaşmazlığın çözümü için çalışmaların sürdüğünü gösterdi.

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