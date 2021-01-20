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Hırsızdan 'pes' dedirten hareket!

Ankara'da bir üniversitenin atölyesini mesken tutan hırsız, rahat hareketleriyle pes dedirtti. Üniversitenin malzemelerini çalan hırsız, atölyede bulunan masanın üstüne ayaklarını atarak günün yorgunluğunu giderdi.

Hırsızdan 'pes' dedirten hareket!

Hırsızdan 'pes' dedirten hareket!

Ankara'da bir üniversitenin atölyesini mesken tutan hırsız, rahat hareketleriyle pes dedirtti. Üniversitenin malzemelerini çalan hırsız, atölyede bulunan masanın üstüne ayaklarını atarak günün yorgunluğunu giderdi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:35
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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Yenimahalle İlçesi'nde yer alan bir üniversitenin atölyesinde farklı zamanlarda yaşanan üç hırsızlık olayında 12 adet pirinç döküm elek, 15 adet demir döküm kalıbı, 40 kilo bakır kablo, laboratuvar da kullanılan içinde bakır özelliği buluna 40 adet malzeme çalındığı ihbarını aldı.

ÜNİVERSİTE ATÖLYESİNDEN ÇALINAN MALZEMELER PRESLENİP SATILDI

Hırsızlık Büro Amirliği iki ayrı özel ekip oluşturarak hırsızlık olayını araştırmaya başladı. Olayın, 3 kez farklı günlerde ve gece meydana geldiğini belirledi. Özel ekipler bunun üzerine, üniversite kampüsü ve hırsızın kaçtığı güzergahta bulunan 78 farklı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Ekiplerin, güvenlik kameraları üzerinde 125 saat süren incelemesiyle hırsızın M.Ö. olduğunu ve üniversitenin atölyesinden çaldığı malzemeleri çuvala doldurup ardından da taksiye binerek İskitler bölgesinde bulunan hurdacı E.K.'ya gittiğini tespit etti. Çuvalla getirdiği hırsızlık malzemelerini hurdacıya satan M.Ö. oradan ayrılırken hurdacı ise pres makinası ile aldığı malzemeleri kullanılmaz hale getirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve hurdacı E.K.'ya operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyete ifadesi alınan hurdacı E.K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BU KADARI DA PES

Hırsızlık anı ise, üniversitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.Ö., üniversite içerisine rahat hareket ederek karanlık odaların ışıklarını açtığı görülüyor. Ardına işine koyulan hırsız yanında getirdiği çuvallara satabileceği malzemeleri doldurmaya başlıyor. İşini bitiren hırsız atölyede bulunan masanın üstüne ayaklarını atarak günün yorgunluğunu gideriyor.

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