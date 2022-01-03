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İran sınırında korkunç dram! Afgan anne çocuklarını kurtardı, kendi donarak öldü

Yeni yılın ilk günlerine yaşanan üzücü bir olay damga vurdu. İran sınırında bir Afgan kadın soğuktan donarak hayatını kaybetti. Kadının yanındaki iki çocuğunu donarak ölmekten kurtarmaya çalışırken kendi üzerinden çıkardığı giysileri onlara giydirdiği anlaşıldı.

İran sınırında korkunç dram! Afgan anne çocuklarını kurtardı, kendi donarak öldü

İran sınırında korkunç dram! Afgan anne çocuklarını kurtardı, kendi donarak öldü

Yeni yılın ilk günlerine yaşanan üzücü bir olay damga vurdu. İran sınırında bir Afgan kadın soğuktan donarak hayatını kaybetti. Kadının yanındaki iki çocuğunu donarak ölmekten kurtarmaya çalışırken kendi üzerinden çıkardığı giysileri onlara giydirdiği anlaşıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:27
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Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afgan bir kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi.

Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görülürken, Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı.

Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan Kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı.

Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

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İran Sınırında Korkunç Dram! Afgan Anne çocuklarını KurtardıKendi Donarak öldü
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