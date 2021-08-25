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Kahramanmaraş-Kayseri Yolunda Zincirleme Kaza:1 Ölü,3 Yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde ağır vasıta araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Kayseri Yolunda Zincirleme Kaza:1 Ölü,3 Yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri Yolunda Zincirleme Kaza:1 Ölü,3 Yaralı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde ağır vasıta araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:45
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Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 50. kilometresinde yer alan tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun’dan Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih Dağ, yönetimindeki 34 RZ 0115 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden N.A. idaresindeki 46 PH 532 plakalı kamyona direksiyon hakimiyeti kaybederek arkadan çarptı.

Kaza sonrası aynı istikamette seyir halinde H.C. kullandığı 34 RZ 0130 plakalı tırı emniyet şeridine park ederek, arkadaşlarının yardımına koştu. Emniyet şeridindeki tırı ve diğer araçları fark etmeyen H.G. yönetimindeki 34 CSK 137 plakalı tırla araçlara şarampole uçtu.

Yaşanan zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Salih Dağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 25.08.2021 08:49
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