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Kahramanmaraş'ta babasının aracını çaldı

Kahramanmaraş'ta babasından çaldığı iddia edilen araçla bir depodan hırsızlık girişiminde bulunan zanlı ve beraberindeki 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta babasının aracını çaldı

Kahramanmaraş'ta babasının aracını çaldı

Kahramanmaraş'ta babasından çaldığı iddia edilen araçla bir depodan hırsızlık girişiminde bulunan zanlı ve beraberindeki 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.

25 Nisan 2021 Pazar 09:25
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Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde baharat deposuna hırsızlık için girmeye çalışan şüphelileri devriye gezen polis ekipleri fark etti.

Polisi görünce yakalanacağını anlayan şüpheliler, kaçmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelilerinden V. K'nin (30) babasının aracını çalarak olayda kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili V.K. ile beraberindeki S.K. (28), İ.E. (28) ve H.K. (29) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada ise demir kesme makası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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