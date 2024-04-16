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Kahramanmaraş'ta çöp yangını paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta bir işletme tarafından kontrollü olarak yakılan çöp, kentte paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta çöp yangını paniğe neden oldu

Kahramanmaraş'ta çöp yangını paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta bir işletme tarafından kontrollü olarak yakılan çöp, kentte paniğe neden oldu.

16 Nisan 2024 Salı 11:09

Dulkadiroğlu İlçesi Gaziantep çevre yolu üzerinde bulunan işletme, çöp yakma işlemi sırasında çıkan dumanlar kentin siyah bir bulutla kaplanmasına sebep oldu.

Olayın ardından çevre sakinleri ve işletme yetkilileri, dumanların yayılmasıyla birlikte endişe ve panik yaşadı. Kent sakinleri, çevredeki bölgelerdeki yoğun duman nedeniyle sağlık ve çevre kirliliği endişesi taşıdı.

Yangının çevreye verdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Olayla ilgili detaylı inceleme ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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