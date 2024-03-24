Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde büyük yangın!

Yangın, Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 18 yatakhane tipi konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayda toplam 100 konteynerin bulunduğu ve 400 işçinin kaldığı belirtilirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yangın sonrasında alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ünlüer, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirtirken, herhangi bir can kaybının olmadığını vurgulayarak, çalışanlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.