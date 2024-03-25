Kahramanmaraş için fırtına uyarısı verildi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 25 Mart Pazartesi günü (bugün) şehir genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Gün boyu devam edeceği öngörülen rüzgârın saatte 40/60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.