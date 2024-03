Muhammed Aydoğar; “Ben belediye başkanlığı adaylığından çekileyim, siz de İsrail’i Gazze’den çekin”

Aydoğar; “Ben Belediye Başkan Adaylığından çekilmeye razıyım, siz İsrail’i Filistin’in üzerinden yeterki çekin” diyerek karşılık verdi.

Seçim çalışmalarını iddialı bir şekilde sürdüren Yeniden Refah Partisi’ne gösterilen teveccüh her geçen gün yükselirken, iktidar kanadından Yeniden Refah Partisine yönelik göndermeler halkta karşılık bulmadı.

Son olarak TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi’nin Yeniden Refah Partisi ve belediye başkan adayları hakkında yaptığı göndermelere net cevap veren Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar; “İsrail ve Amerika’nın fırsat bulacağını belirten sayın Bakan’a sesleniyorum; Ben adaylıktan çekileyim, eğer fark edecekse sen de İsrail’i Filistin’in üzerinden çek. Yapamayacaksan sen milletvekilliğinden çekil” diye cevap verdi.

BİZE FETÖCÜ DEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında FatmalıMahallesi’nde Yeniden Refah Partisi Fatmalı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar sert konuştu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’nin Yeniden Refah Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayları hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Aydoğar, Yeniden Refah Partisi’nin ‘çamur at izi kalsın’ oyunlarına gelmeyeceğini vurguladı. Kirişçi’nin “Eğer ki biz burada yara alırsak, biz oyumuzu düşürürsek, fırsat bekleyen Amerika, Siyonist İsrail, fırsat bulur” sözlerine de değinen Aydoğar, AKP’nin İsrail’i Gazze’den çekebilmesi durumunda belediye başkanlığı adaylığından çekileceğini aksi takdirde ise Kirişçi’nin milletvekilliğinden çekilmesi gerektiğini ifade etti. Milli Görüşçüleri FETÖ ile yan yana getirmenin kimsenin haddi olmadığına dikkat çeken Aydoğar, Kirişçi’nin kendileri için “CV’si boş arkadaşlar” sözlerine de cevap verdi.

CEKET KOYDUM KAZANDIM DEVRİNİ KAPATIYORUZ

Ayoğar, FatmalıSeçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Bu seçimde de iktidar kanadında dışardan müdahale ile ceket koydum kazandım mantığıyla aday yapılan isimleri görüyoruz. Kahramanmaraş’ın öz evlatları olaraktan ‘Ceket koydum, kazandım’ devrini kapatıyoruz.Bugün Kahramanmaraş’ın merkezinde de Kahramanmaraş’ın ilçelerinde de Yeniden Refah Partisi favori partidir. Yeniden Refah’ın oy oranları anketlerde yüksek çıkınca hemen ‘İftira at, üzerlerinde kalsın’ kampanyası başladı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış şimdi de TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanlığı yapan Vahit Kirişçi Bey, Kayabaşı Mahallesi’nde bir konuşma yapmış, arkadaşlar videosunu bana izlettirdiler. Bizi ima ederek, “CV’si boş olan arkadaşlar” olarak hitap etmiş. İstediğiniz adayla, partinizin istediğini adayıyla ben CV’mizi deKahramanmaraş’ta yapmış olduğumuz çalışmaları da Kahramanmaraşlı olmayı da tartışmaya hazırım. Sizin atadığınız gibi “Ceket koydum, geldim” mantığıyla gelmiş birisi değilim.

KİRİŞÇİYE SESLENDİ; ABİ OLMAK ÖNCE DÜRÜST OLMAKTAN BAŞLAR

Belediyeyi kazandıktan sonra tekrardan AK Parti ile ittifak kuracağımızı söylemiş. Biz 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapmadık. Cumhur İttifakı’nın içerisinde bulunduk, kendi adaylarımızla seçime gittik, partimizin logosuyla seçime gittik. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için onlarla birlikte aynı oyu kullandık. Vahit Bey’e buradan sesleniyorum; yaşınız bizden büyük, siyaseten bu şehirde abi olmak istiyorsunuz. Abi olmak, önce dürüst olmaktan başlar. Dürüst olalım, şehir adına doğruları konuşalım, hamaset yapmayalım. Buyurun gelin şehre kim faydalı olacaksa onun arkasında hep beraber duralım. Bizim şehir adına yapacağımız hiçbir şeyin olmadığını söylemiş. Şehrin belediye başkanları ile milletvekilleri aynı siyasi partiden olmazsa, hizmet gelmezmiş. 22 yıldan bu yana şehrin milletvekilleri ile belediye başkanları aynı siyasi partideydi. Yapılanı söylesinler.

BELEDİYEYE GELECEK KAYNAKLAR BELLİDİR

Yeniden Refah Partisi’ne çamur atmakla olmaz. Biz ilk defa yerel seçimlere giriyoruz ve şehir adına yapacaklarımızı söylüyoruz. Bizim yapamayacağımızı söylüyorlar. Bu konuşmayı Kayabaşı Mahallesi’nde yapıyor. Yanında Dulkadiroğlu Belediye Başkanı oturuyor. Hataları, yanlışları olabilir diyor. Hataları, yanlışları varsa bizimde seçmeme hakkımız var. Belediye seçimlerine gidiyoruz, belediyelerin merkezden alacağı para, pay bellidir. Devlet bunu nüfusa göre kanunla belirlemiş. Yine Kayabaşı Mahallesi’nde Vahit Bey’in ifadesini söylüyorum. “Eğer ki biz burada yara alırsak, biz oyumuzu düşürürsek, fırsat bekleyen Amerika, Siyonist İsrail, fırsat bulur” demiş. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyemizin veya Kahramanmaraş’ımızın Büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerinin belediyesi el değiştirirse, Yeniden Refahlı olursa İsrail ve Amerika kazanacakmış. Ben buradan Vahit Bey’e açık mektupta bulunuyorum; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olaraktan ben adaylıktan çekileyim, eğer fark edecekse sen de İsrail’i Filistin’in üzerinden çek. Yapamayacaksan sen milletvekilliğinden çekil.

SHOW YAPMAYI BIRAKIN, BİRAZ SAMİMİ OLALIM

Teşkilatımızdaki kardeşlerimiz şu ifadeyi kullanıyor; “Başkanım, nasıl siyaset yapıyorsan Kahramanmaraş’a her gün bir bakan geliyor.” “Ben siyaseti iyi yaptığımdan değil, onlar seçimi kaybedecekleri için bakanları geliyor” dedim. Her gün bir algı yapıyorlar. En sonunda uzaya çıkan kardeşimiz Alper Gezeravcı’yı Kahramanmaraş’a getirdiler. İnsanların ekmeğe ihtiyacı var, oturacak eve ihtiyacı var, insanımızın işyerine ihtiyacı var. Show yapmayı bırakın, biraz samimi olalım. İnsanımıza karşı dürüst olalım.

UÇAK YAPMAK GÜZEL AMA ŞEHRE UÇAĞIN İNİŞİNİ SAĞLAMAK DAHA GÜZEL

Çarşı merkezimizde bulunan bir binanın yıkımı için hemen mikrofonları kurmuşlar. “14 aydır yıkamamıştık, şimdi yıkıyoruz” diyorlar. Sonra da çıkıp “Kahramanmaraş’ta uçak yapılacak” diyorlar. TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a yapmış olduğu yatırımların tamamından biz memnunuz. Şehrimiz adına çivi çakan herkese biz teşekkür ediyoruz. Ülkemiz adına çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. Savunma sanayindeki bütün yatırımlardan memnunuz. Ancak, uçak yapmak güzel bir şey ama uçak yaptığınız şehre uçakların inişini sağlamakta hepsinden güzel bir şey. Kahramanmaraş’a ILS cihazı olmadığından dolayı uçak inememektedir. Belediyecilik hizmetini yapamadılar, devletin yaptığı İHA’yla, SİHA’yla bunun üstünü örtmeye çalışmaktalar. Buna meydan vermeyeceğiz. “Devletimizin, milletimizin yanındayız ama asfalt dökmeyi, kaldırım yapmayı bilmeyenleri bu seçimde değiştireceğiz” diyeceğiz.

BABAM MİLLİ GÖRÜŞÇÜ, BEN MİLLİ GÖRÜŞÇÜYÜM, OĞLUMDA MİLLİ GÖRÜŞÇO OLACAK

Biz Kahramanmaraş’ın yerel yönetimine talibiz. Yapamadıkları hizmetleri bizleri FETO’cü ilan ederek, yapamadıkları hizmetleri yediremeyip bizleri başka gayrimeşru dernek, vakıf ve cemaat üzerinden vurmaya çalışmasınlar. Kahramanmaraş’ta yaşayan herkes şunu çok iyi bilir. Ben Milli Görüşçüyüm, babam Milli Görüşçü’ydü. Evladım Milli Görüşçü olacak. Sadece Vahit Bey’in değil, feriştahının bunu söylemeye haddi yoktur. Kimse bizi FETÖ ile bir araya getirmeye çalışmasın. Sokağın diliyle konuşuyoruz. Sokaktaki kardeşlerimizin ifadelerini ifade ediyoruz. Sokaktaki kardeşlerimizin bizlerden taleplerini ifade ediyoruz. Biz siyasete nezaket, zarafet getireceğiz dedik. Siyasetin seviyesini düşürmek istemiyoruz. Devletimiz isterse mezun olduğumuz okulun diplomasını da getiririz. Üniversitede nerede kaldıysak onların yerlerini, adreslerini de bildiririz. Siyasi nezaketsizlik yapmasınlar. Biz ezelden Milli Görüşçüydük, bugünde Milli Görüşçüyüz, yarın da Milli Görüşçü olacağız.

ŞEHİRDE İNSANIMIZ YİYECEK YEMEK BULAMAZKEN CAM TERAS YAPTILAR

Her tarafı yıkılmış, yerle yeksan olmuş bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri tekrardan el birliği ile ayağa kaldıracağız. Gücümüzü herkese hissettireceğiz. Şehirde yan yatmış binalar dururken 12 Şubat Stadyumu’nu yıktılar. Şehirde insanımız yiyecek ekmek bulamazken, Cam Teras yaptılar. Cam Teras yapılmasına, şehre hizmet edilmesine karşı değilim. Her şeyin bir vakti ve saati var. Yine; “Ben içecek su bulamıyorum” diyen teyzemize, “Parmağındaki yüzüğü sat” diyen bu kardeşlerimizdi. Şehirde her şeye ihtiyacımız varken “Meclis kürsüsünden Kahramanmaraş’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok” diyen bu kardeşlerimizdi. Depremi, ekonomik krizi biz yaşadık. Bütün bunların acısını da hep birlikte biz çekiyoruz. Kahramanmaraş’ta değişimin ve dönüşümün önce belediye başkanlığı makamından başlayacağını onlara belirtmemiz gerekiyor. 31 Mart’ta sandıklarda Yeniden Refah’ı patlatmamız gerekiyor.

KİMİN ‘DEMLENDİĞİNİ’ ŞU ANKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SORSUNLAR

Gemi su alırken delik kapatılır, geminin direkleri boyatılmaz. Biz Kahramanmaraş’ımız da tüm eksikleri, gedikleri kapatacağız. Kahramanmaraş’a hak ettiği hizmeti tekrardan kavuşturacağız. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’ın kaderini sizlerin bu seçimde vereceği oylar belirleyecek. Kaynak şehrimizde var, maya Milli Görüşçüler de var. Bir Milli Görüşçü’yeFETÖ’cü demek hiçbirinin haddi değildir. Bize oy parçalıyor diyenlerin partisinin belediye başkanı 600 tane paket yaptırıp depremden sonra milletvekillerine göndermişti. Eğer ki bunu başka bir siyasi parti yapsa ayağa hoplarlardı. HDP’lilere Kahramanmaraşlıların parasıyla paket yollayan bunlar değil miydi? Biz devletimizin yanındayız, bayrağımızın altındayız, milletimizin yanındayız. Benim Kahramanmaraşlım yiyecek ekmeği, içecek suyu bulamazken, Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini HDP bugünkü ismiyle DEM milletvekillerine gönderen kimin belediye başkanıydı? Bize ‘DEMlenmeden’ bahsediyorlar. Kimin ‘demlendiğini’ şu anki belediye başkanlarına sorsunlar.”