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Kahramanmaraş'ta operasyon! 28 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 28 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! 28 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş'ta operasyon! 28 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 28 kişi yakalandı

15 Nisan 2024 Pazartesi 17:00

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 08-15 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 28 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve 11 kişi tutuklandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 6,24 gram Bonzai, 226 adet Sentetik Ecza, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahalede bulunuldu. Buna göre, 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten,42 araca ise abartılı egzozdan işlem yapıldı.

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