Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla vurularak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi üzerinde intihar girişimi ihbarı alan polis ekipleri adrese gitti. Adreste yapılan kontrol sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, evden ayrılmak üzere iken A.Y, eline aldığı bıçakla polis memuru A.B’yi sırtından bıçakladı. Polis ekiplerinin destek anonsuyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memurunu bıçakladıktan sonra evin bir odasına saklanan şüpheli ayağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru ve bıçaklı saldırgan sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi.

“Polis memurunun sağlık durumu iyi”

Olay sonrası bölgede incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, konu hakkında yaptığı açıklamasında; “112 ihbar hattına gelen bir şahsın intihar edeceği bilgi doğrultusunda asayiş şube müdürlüğümüze bağlı cinayet büro ekipleri, hızla ihbarda belirtilen adrese intikal ettiklerinde, adres girişinde bir şahsın tepkisiyle karılaşmışlardır. Herhangi bir ihbara konu, olayın olmadığı öğrenilince arkadaşlarımız adresten ayrılırken şüpheli şahıs tarafından bir arkadaşımız sırt kısmından bıçaklanmak suretiyle yaralanmış olup, şuanda tıp fakültesinde tedavisi devam etmekte, çok şükür durumu iyi. Bu arkadaşımızı yaralayan şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra evin içerisine kaçıyor. Arkadaşlarımız hızla kapıyı kırmak suretiyle içeri girer, evdeki kadın ve çocukları tahliye ettikleri esnada şüpheli şahıs kendini farklı bir odaya geçiyor ve oda kapısını kilitliyor. Şüpheliyi almak için kapıyı kırarak içeri girdiklerinde bıçaklı saldırına devam ediyor. Bu şahsın evde bulunan hem aile fertleri hem arkadaşlarımıza ikinci bir zarar vermemesi adına yasalardan doğan yetkiyle ayağından vurulmak suretiyle şahıs yakalandı. Şuan şüpheli şahsın tedavisi devam ediyor. Çok sayıda suçtan kaydı var” dedi.