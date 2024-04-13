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Kahramanmaraş'ta Starbucks'a saldırı! Şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir alışveriş merkezine yapılan saldırıya yönelik Kahramanmaraş Valiliği açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a saldırı! Şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta Starbucks'a saldırı! Şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir alışveriş merkezine yapılan saldırıya yönelik Kahramanmaraş Valiliği açıklama yaptı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 14:16

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Piazza AVM altında faaliyet gösteren Kahramanmaraş Starbucks'a 12 Nisan 2024 tarihinde pompalı tüfekle ateş açıldı ve taş atıldı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda saldırganların önce iş yerine taş attıkları, ardından ise pompalı tüfekle ateş açtıkları belirlendi. Olay yerinde (3) adet boş kartuş bulundu. Saldırıda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı ancak iş yerinde maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Şüphelilerden (1) kişi yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yakalanan şahsın önceden yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi (42) farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Valilik yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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