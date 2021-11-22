Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısına 12 yıl ceza

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık İ.Z. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İ.Z, Piri Reis Mahallesi'nde park halindeki otomobilden uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.