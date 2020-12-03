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Kahramanmaraş'taki saldırıda polis memuru şehit düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada polis memuru şehit düştü.

Kahramanmaraş'taki saldırıda polis memuru şehit düştü

Kahramanmaraş'taki saldırıda polis memuru şehit düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada polis memuru şehit düştü.

03 Aralık 2020 Perşembe 13:31
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Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada polis memuru şehit düştü. Şehit düşen polis memurunun Osmaniye Bahçe nüfusuna kayıtlı Barış Göl olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'daki bir cinayetten aranan M.K'nin (22) eşgaline uygun birinin İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu, bu kişinin bir otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3. katta bulunan otel odasına gittiği sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

Biri ağır 2 polis yaralanırken zanlı otelden kaçtı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapılıyor.

- Zanlının kaçışı güvenlik kamerasında

Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

Son Güncelleme: 03.12.2020 16:20
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