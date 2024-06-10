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Kahramanmaraş’ta 125 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerle çeşitli suçlara karışan şahıslara karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta 125 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 125 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerle çeşitli suçlara karışan şahıslara karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

10 Haziran 2024 Pazartesi 13:05

03.06.2024 - 10.06.2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda toplam 125 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 59'u tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler de dikkat çekiciydi. Toplamda 93,9 gram metamfetamin, 39,19 gram esrar, 2,08 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4265 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği de operasyonlar neticesinde ele geçirilen diğer maddeler arasındaydı.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen araçlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 143 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 63 araca abartı egzozdan dolayı işlem yapıldı.

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