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Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan’da 13 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan’da 13 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 13:17
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi, Doğuş Sokakta meydana gelen olayda 13 yaşındaki kız çocuğu annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Anne D.K. (51) sabah kızının yatak odasına girdiğinde 13 yaşındaki A.K’yi hareketsiz görmesi üzerine eşi H.K. (51) haber verdi.

Kızın ailesi hiç zaman kaybetmeden 112 'i arayarak bilgi verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı ve polis olay yeri ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, 13 yaşındaki A.K.’nin cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi Morguna ön otopsi incelemesi yapılmak üzere kaldırıldı.

Ailesinden edinilen bilgide, A.K.’nin 6 yaşında iken epilepsi hastalığı geçirdiği, ayrıca 15 gün önce Covid-19 hastalığı geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikata başlanırken, küçük kızım kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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