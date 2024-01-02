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Kahramanmaraş’ta 48 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 48 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 48 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı.

02 Ocak 2024 Salı 12:29

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2023 - 02 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlardan aranan 75 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 126 kişi yakalandı.

Bu kişiler adli makamlara sevk edilirken, 48 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sırasında 18,4 gram metamfetamin, 114 adet sentetik ecza, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 74 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 43 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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