Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi

Kahramanmaraş’ta 96 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 96 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş’ta 96 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 96 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 96 kişiyi gözaltına aldı.

25 Mart 2024 Pazartesi 14:54

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek, 46 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sırasında, 5 kilogram 194,32 gram Metamfetamin, 131 adet Sentetik Ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahalede bulunuldu. Bu kapsamda, 15 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 11 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde büyük yangın!
Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde büyük yangın!
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Sevkiyatına ağır darbe
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Sevkiyatına ağır darbe
Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta yangın!
Kahramanmaraş’ta yangın!
Kahramanmaraş’ta öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı var!
Kahramanmaraş’ta öğrenci servisi devrildi! 14 yaralı var!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber