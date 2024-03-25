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Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için kuvvetli yağış uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, bugün akşam saatlerine doğru Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için kuvvetli yağış uyarısı!

Kahramanmaraş’ta 5 ilçe için kuvvetli yağış uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, bugün akşam saatlerine doğru Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

25 Mart 2024 Pazartesi 15:04

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 25 Mart Pazartesi günü (bugün) akşam saatlerine doğru Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 26 Mart Salı günü öğle saatlerine kadar devam edeceği öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.

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