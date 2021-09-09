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Kahramanmaraş’ta bin 909 kişi denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde yapılan ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi’ Kahramanmaraş’ta uygulamasında bin 909 kişi kontrol edildi.

Kahramanmaraş’ta bin 909 kişi denetlendi

Kahramanmaraş’ta bin 909 kişi denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde yapılan ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi’ Kahramanmaraş’ta uygulamasında bin 909 kişi kontrol edildi.

09 Eylül 2021 Perşembe 12:40
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Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde bulunan 252 okul ve çevresinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki öğrencilerin eğitim/öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla 130 ekip, 590 personel katıldığı uygulama yaptı.

Gün içerisinde farklı saatlerde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada okul servis araçlarına yönelik özel denetim yapılırken, ayrıca tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamul satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayiler, kahvehaneler, İnternet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde şüpheli şahıslara yönelik denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde 301 işyeri, 19 metruk bina, 158 park ve bahçe kontrol edilmiş olup bin 909 şahsın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı.

Denetimler esnasında, 2 şahsa dilencilikten ‘Kabahatler Kanununa’ istinaden toplam 408 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 208 araç ve sürücüsü denetlenmiş 5 araç sürücüsüne çeşitli kuralları ihlallerden 1.890 TL cezai işlem uygulandı.

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