Kahramanmaraş’ta Bir Hafta İçerisinde 15 Sokak Satıcısı Tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 1 hafta içerisinde (07-14 Mart tarihleri arasında) torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 15 şüpheli, uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında uyuşturucu madde araması yapıldı. Aramalarda narkotik madde köpeği de kullanılırken birçok adreste şüphelilerin üzerlerinde yakalan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller, hassas terazi, tabanca, tüfek, fişek ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan N.D., M.T., A.E.A., H.M.K., Z.T., H.O., S.Ö., G.U., V.T., F.Y., S.O., T.U., Y.K., A.K. ve E.S. isimli, 15 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanmıştır.