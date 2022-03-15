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Kahramanmaraş’ta Bir Hafta İçerisinde 15 Sokak Satıcısı Tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 15 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Bir Hafta İçerisinde 15 Sokak Satıcısı Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Bir Hafta İçerisinde 15 Sokak Satıcısı Tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 15 şüpheli tutuklandı.

15 Mart 2022 Salı 19:16
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 1 hafta içerisinde (07-14 Mart tarihleri arasında) torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 15 şüpheli, uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında uyuşturucu madde araması yapıldı. Aramalarda narkotik madde köpeği de kullanılırken birçok adreste şüphelilerin üzerlerinde yakalan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller, hassas terazi, tabanca, tüfek, fişek ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan N.D., M.T., A.E.A., H.M.K., Z.T., H.O., S.Ö., G.U., V.T., F.Y., S.O., T.U., Y.K., A.K. ve E.S. isimli, 15 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanmıştır.

Son Güncelleme: 15.03.2022 20:01
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Kahramanmaraş’ta Bir Hafta İçerisinde 15 Sokak Satıcısı Tutuklandı
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