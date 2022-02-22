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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta çerez alma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldı

Kahramanmaraş’ta bir işyerinde çerez alma bahanesiyle giren bir kişi, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak sadaka kutusunu çaldı.

Kahramanmaraş’ta çerez alma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldı

Kahramanmaraş’ta çerez alma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldı

Kahramanmaraş’ta bir işyerinde çerez alma bahanesiyle giren bir kişi, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak sadaka kutusunu çaldı.

22 Şubat 2022 Salı 08:59
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir şekerlemeciye gelen bir kişi, çerez siparişi sırasında masa üstünde bulunan sadaka kutusunu elindeki gazeteyle perdeleyerek çaldı. İşyerinden sipariş verdiği çerezleri de almadan ayrılan şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Akşam saatlerinde sadaka kutusunun olmadığı fark eden işyeri sahibi, güvenlik kamerasını incelediğinde durumu fark etti. İşyeri sahibi bunun üzerine kamera kayıtlarıyla birlikte polis ekiplerine bilgi vererek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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