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Kahramanmaraş’ta evde çıkan yangında 25 bin tl ve 8 cumhuriyet altını yandı

Andırın'da bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 25 bin TL, 8 Cumhuriyet altını ile 30 bin TL değerindeki zeytinyağının da yandığı belirtildi.

Kahramanmaraş’ta evde çıkan yangında 25 bin tl ve 8 cumhuriyet altını yandı

Kahramanmaraş’ta evde çıkan yangında 25 bin tl ve 8 cumhuriyet altını yandı

Andırın'da bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 25 bin TL, 8 Cumhuriyet altını ile 30 bin TL değerindeki zeytinyağının da yandığı belirtildi.

23 Nisan 2021 Cuma 09:34
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Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçenin kırsalındaki Gökgedik Mahallesi'nde Mustafa Kabaca'nın evinde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Andırın Orman İşletme Şefliği'nin arazözleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Kabaca ailesinin evdeki 25 bin TL nakit parası ile 8 Cumhuriyet altını ve piyasa değeri 30 bin TL olan zeytinyağı da yandı.

Yangını duyan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da eve giderek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:51
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