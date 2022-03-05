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Kahramanmaraş’ta feci kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza kamerada: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 15:14
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Kaza anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde M.K yönetimindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet ile M.E. idaresindeki 46 HR 958 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı.

Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 46 HR 958 plakalı otomobil içerisinde bulunan M.E kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 05.03.2022 15:17
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Kahramanmaraş’ta Feci Kaza Kamerada: 1 ölü 3 Yaralı
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