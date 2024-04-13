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Kahramanmaraş’ta Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı!

Kahramanmaraş’ın en büyük camii Abdulhamid Han Camii'nde binlerce kişi, Gazze'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kahramanmaraş’ta Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı!

Kahramanmaraş’ta Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı!

Kahramanmaraş’ın en büyük camii Abdulhamid Han Camii'nde binlerce kişi, Gazze'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

13 Nisan 2024 Cumartesi 14:10

Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrasında Abdulhamid Han Camii'nde gerçekleştirilen namazın ardından Filistin için dua edildi ve İsrail protesto edildi.

Bayramın 1. gününde İsrail'in düzenlediği saldırıda, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile 4 torunu hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş Platformu, Haniye'nin oğulları ve diğer saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı düzenledi.

Platform adına konuşan Süleyman Erayman, yapılan basın açıklamasında, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Gazze'deki direniş, imanın ne büyük bir güç olduğunu gösterdi. Mescid-i Aksa'ya adanmış Gazze halkını tebrik ediyoruz. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını mutlaka verecek" ifadelerini kullandı.

Yapılan dualar ve protesto gösterisi sonrasında kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

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