Kahramanmaraş’ta heyelan korkuttu

Heyelan sonucunda bölgede mahsur kalan iki araç olduğu ve düşen kütlenin altında araç olup olmadığı belirsizliği nedeniyle kurtarma ekipleri seferber oldu.

Kahramanmaraş AFAD ekipleri (7 personel, 1 araç), arama kurtarma faaliyetleri için olay yerine intikal etti.

Ekipler, olay bölgesinde yaptıkları saha taraması sonucunda düşen toprak kütlesinin altında herhangi bir vatandaşın bulunmadığını tespit etti.

Heyelan olayının ardından yapılan başarılı arama kurtarma çalışmalarıyla bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.