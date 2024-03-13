Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...

Kahramanmaraş’ta heyelan korkuttu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan olayı, bölgede paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta heyelan korkuttu

Kahramanmaraş’ta heyelan korkuttu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan olayı, bölgede paniğe neden oldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 22:27

Heyelan sonucunda bölgede mahsur kalan iki araç olduğu ve düşen kütlenin altında araç olup olmadığı belirsizliği nedeniyle kurtarma ekipleri seferber oldu.

Kahramanmaraş AFAD ekipleri (7 personel, 1 araç), arama kurtarma faaliyetleri için olay yerine intikal etti.

Ekipler, olay bölgesinde yaptıkları saha taraması sonucunda düşen toprak kütlesinin altında herhangi bir vatandaşın bulunmadığını tespit etti.

Heyelan olayının ardından yapılan başarılı arama kurtarma çalışmalarıyla bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta trafikte gerginlik boks ringini aratmadı!
Kahramanmaraş’ta trafikte gerginlik boks ringini aratmadı!
Kahramanmaraş’ta 133 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 133 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta kaçak altın operasyonu
Kahramanmaraş’ta kaçak altın operasyonu
Kahramanmaraş’ta 138 kişi yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 138 kişi yakalandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber