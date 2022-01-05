Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre. İlçeye bağlı Tahtalıdedeler Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, stabilize yol üzerinde durumundan şüphelenilen 2 kişiyi kontrol etti.

Yapılan kontrolde demir testere, balyoz ve eldiven ile birlikte telleri kestiği esnada tespit eden ekipler, M.D (32) ile A.D (30) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Dulkadiroğlu Belediyesine ait, Yedikuyular Mevkiinde yaklaşık 250 metrelik yol bariyerinin ve 10 adet bariyer direğini çaldıkları belirlendi. Suçüstü yakalanan 2 kişi, jandarmada işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.