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Kahramanmaraş’ta kontrolsüz yıkım sağlam binayı da yıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi'nde ağır hasar gören binanın 'kontrollü' yıkımı kontrolden çıktı.

Kahramanmaraş’ta kontrolsüz yıkım sağlam binayı da yıktı

Kahramanmaraş’ta kontrolsüz yıkım sağlam binayı da yıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi'nde ağır hasar gören binanın 'kontrollü' yıkımı kontrolden çıktı.

18 Haziran 2023 Pazar 20:04

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, Kahramanmaraş’ta binlerce bina hem yıkılmış hem de ağır hasar almıştı.

Normalleşme adımlarının atılmasının ardından, önce yıkılan binaların enkaz toplama süreci hızlanmış, daha sonra ağır hasarlı binaların ise yıkım süreci başlamıştı.

Depremin üzerinden 132 gün geçerken ve binaların yıkım işlemi devam ederken, enkaz alanında ayrıştırma işlemi de yıkım yapılan alanlarda yapılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın bir çok alanında ağır hasarlı ve yıkımına karar verilen Binaların yıkım işlemleri devam ederken Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi Fatmalıoğlu Derviş ağa caddesinde bulunan ve depremde yara almadan hasarsız olarak yer alan Asilhan Apt A Blok yandaki ağır hasarlı binanın yıkımından ağır darbe aldı ve kontrolsüz yıkım sonucu apartmanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

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