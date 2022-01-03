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Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, yağmur mazgallarını çalan 3 kişiyi yakaladı.

Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, yağmur mazgallarını çalan 3 kişiyi yakaladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:08
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Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde cadde üzerinde bulunan belediyeye ait yağmur sularının aktığı mazgalların yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Ubeyd U. (19), M.E.K.(17), M.G. (17) bulundukları adreslerde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan yağmur suyu mazgalları belediye görevlilerine teslim edildi.

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