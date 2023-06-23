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Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı! 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı! 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

23 Haziran 2023 Cuma 19:25

Kaza, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağı çıkısındaki Tekeller Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağından sanayi kavşağına doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Tekeller Kavşağının yanındaki orta refüjlerdeki aydınlatma dileğine çaptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve isimleri öğrenilemeyen yolcu konumundaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.

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