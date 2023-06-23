Kahramanmaraş’ta otomobil aydınlatma direğine çarptı! 3 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağı çıkısındaki Tekeller Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağından sanayi kavşağına doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Tekeller Kavşağının yanındaki orta refüjlerdeki aydınlatma dileğine çaptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve isimleri öğrenilemeyen yolcu konumundaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesine kaldırıldı.