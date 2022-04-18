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Kahramanmaraş’ta polisten kaçan araç ekip otosuna çarptı

Kahramanmaraş’ta polis uygulama noktasından kaçan sürücü, ekip otosuna çarpması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

Kahramanmaraş’ta polisten kaçan araç ekip otosuna çarptı

Kahramanmaraş’ta polisten kaçan araç ekip otosuna çarptı

Kahramanmaraş’ta polis uygulama noktasından kaçan sürücü, ekip otosuna çarpması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde polis uygulaması noktasında polis ekipleri 06 GE 9422 plakalı hafif ticari araca dur ihtarına bulundu. Dur ihtarına rağmen kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri alarma geçti. Namık Kemal Mahallesi Dr. Mustafabey Bulvarı üzerinde sıkıştırılan sürücü, ekip otosuna çarparak durdu. Yaşanan kazada ekip otosuna bulunan 1 polis memuru hafif yaralanırken, yabancı uyruklu olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Uygulama noktasından kaçan sürücünün aracında uyuşturucu madde bulunduğu iddia edildi.

Kazada yaralanan polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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