Kahramanmaraş’ta şafak operasyonunda 21 şahıs tutuklandı

Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan toplam 21 şahıs arasından 21'i tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Sokak Satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan toplam 21 şahıs arasından 21'i tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.