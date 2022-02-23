Kahramanmaraş’ta silahlı gasp çetesi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Üzerinde H. K’nin (25) zorla tutulduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve işyerinde yapışan aramada çeşitli silahlar bulundu. Silahlara el koyan ekipler, 5 kişiyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.