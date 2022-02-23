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Kahramanmaraş’ta silahlı gasp çetesi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişinin zorla tutulduğu ihbarı üzerine asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta silahlı gasp çetesi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta silahlı gasp çetesi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişinin zorla tutulduğu ihbarı üzerine asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 14:43
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Egemenlik Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Üzerinde H. K’nin (25) zorla tutulduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve işyerinde yapışan aramada çeşitli silahlar bulundu. Silahlara el koyan ekipler, 5 kişiyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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